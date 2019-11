Tina Schüssler & Band im TV-Finale Deutscher Rock & Pop Preis

Siegen : Siegerlandhalle |

Die Rockröhre Tina Schüssler steht mit ihrer Band im Live-Finale des Deutschen Rock & Pop Preises in Siegen. Zusammen werden sie am 14.12.2019 die Siegerlandhalle zum Beben bringen. Die Sängerin, 3-fache Kampfsport-Weltmeisterin, TV-Moderatorin und Ringsprecherin, tourt jedes Wochenende quer durch Deutschland und rockt energiegeladen die Festivalbühnen.

Offizieller Artists for Sea Shepherd



Im Dezember findet der „Deutsche Rock & Pop Preis“ in der Siegerlandhalle in Siegen statt. An herausragende Musikgruppen und professionelle EinzelkünstlerInnen, werden durch eine Fachjury die Titel, sowie ein Tonträgervertrag verliehen. Die Festivaljury entschied sich, Tina Schüssler & Band gleich für 4 Hauptkategorien zu nominieren. So steht die sechsköpfige Truppe nun als beste „Rockband“, Popband“, „Singer/Songwriter Band“ und “Singer“ im großen Live-Finale. Sie präsentieren selbst komponierte und getextete Songs: „Lass mich allein“, „Unser letztes Mal“, „Ich spring“ und „Verwirrte Welt“.Zwei der 4 Songs, sind schon auf allen Musikportalen von Spotify bis Apple Music zum Download erhältlich.Clemens Brocker freut sich sehr über den Erfolg seiner Partnerin: „Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so viel Energie, Power und Kraft auf der Bühne präsentiert und es in wenigen Sekunden schafft, diese auf das ganze Publikum zu übertragen. Tina ist ein Phänomen. Jeder will in ihrer Nähe sein. Ihre positive, authentische und humorvolle Art stecken an.“ Ihr Produzent Christof Czarnecki fügt hinzu: „Die Zusammenarbeit mit Tina macht unglaublich viel Spaß und die rasante Entwicklung in der Musikbranche mit internationalen Größen ist erstaunlich.“ Auch ihr neuer Manager Helmut Bauer fügt hinzu: “Sie ist ein absolutes Unikat und hat eine ausdrucksstarke Stimme mit Wiedererkennungswert.“100% Tina Schüssler für Sea Shepherd. Zusammen mit Paul Watson, Aerosmith, den Red Hot Chilie Peppers, Pamela Anderson, Tommy Lee und vielen weiteren Weltstars, setzt sich Tina Schüssler für Sea Shepherd ein. Sie trägt oft bei Auftritten das Logo und spricht für die Rettung unsere Meere. Wenn jemand kämpfen kann, dann diese Powerfrau. Zusammen mit den “Die Toten Hosen„ und „Die Ärzte“ ist Tina Schüssler als einzige Musikerin in Deutschland, ein offizieller Artists for Sea Shepherd. Mit unzähligen sozialen Projekten, setzt sich Tina nicht nur für Tiere und Natur ein, sondern auch für kranke Menschen, indem sie mit ihrem „Kids for Kids - Kämpfer kämpfen“ Team motivierend durch verschiedene Städte, Kliniken, Firmen oder Schulen zieht. Tina bewegt in jede Richtung.“„Gute Musiker gibt es viele, doch die Besten stecken oft schon in eigenen Bands“, sagt Tina. „Ich fand mit Noel Erener an der Gitarre und meinem „Mock“ Julian Eberle am Schlagzeug professionelle Musiker, dazu ist Noel ein grandioser Sänger. Da fehlte nur noch ein Profi am Keyboard und einer am Bass, den ich mit Jochen Eberle und Mustafa Güler fand. Auch mit Aaron Hoffmann an der E-Gitarre habe ich ein Ausnahmetalent entdeckt.“ Ob mit eigener Band, als Solokünstlerin, Special Guest oder als Gastsängerin bei anderen Bands, Tina rockt die Bühnen.Auch ein Fanbus ist organisiert und wird von Augsburg nach Siegen fahren um die Band zu unterstützen. 50 Eintrittstickets werden dazu über die Medien verlost, aber auch jeder Sitzplatz im Bus der frei gebucht wird, beinhaltet eine Eintrittskarte im Wert von 20 Euro. Sitzplätze im Bus können unter Kelebektur Reisen Augsburg oder unter: tina@tina-schuessler.de gebucht werden.