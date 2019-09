Autorenlesung aus "Das Mahnmal", historischer Schwabenkrimi

Senden : Buchhandlung Bücherwelt |

Autorenlesung aus dem historischen Roman "Das Mahnmal"



Wo: Senden (89250 Senden)

Wann: Montag, 28.10.2019, 19.30 Uhr

Adresse: Buchhandlung Bücherwelt, Hauptstr. 17, 89250 Senden

Eintritt: 3,- (nur Abendkasse)



Anmeldung nicht erforderlich, wird aber dankend in der Bücherwelt Senden oder unter mail@kiara-lameika.de entgegengenommen.



Klappentext des Buches:

Augsburg – a.d. 1499, Spätmittelalter.

Eine brutale Mordserie erschüttert die Stadt.

Die Opfer werden auf grausamste Weise entstellt und zur Schau gestellt.

Als der dreizehnjährige Mathes versucht, die reiche Patriziertochter Ursula Fugger zu beeindrucken und zur Aufklärung der Morde beizutragen, stößt er auf Spuren, deren Verfolgung ihn sogar weit außerhalb der Grenzen von Augsburg in Lebensgefahr bringt…







"Ein mitreißend spannendes Detektiv-Abenteuer."

Ulmer Wochenblatt, Mai 2019



"Ein überzeugender Debütroman."

a3kultur, Feuilleton Augsburg, Juli 2019



"In 'Das Mahnmal' werden historische Fakten mit einer spannenden jugendlichen Detektivgeschichte vereint."

Schwäbische Zeitung, Juni 2019



"Kiara Lameika kennt sich in den Ereignissen des Mittelalters gut aus

und beschreibt den Alltag der Menschen glaubwürdig."

Augsburger Allgemeine Zeitung, April 2019, Lokalteil Donau