Frühling lässt sein laues Band ........

Die Fotos sind von knospenden Blättern und den Frühblühern Ehrenpreis und Huflattich. Die Fotos sind mit meiner Lumix FZ 300 gemacht, von der ich im Januar berichtete. Inzwischen habe ich mich an die neue gewöhnt und muss sagen, die Zoomfunktion, die sie gegenüber dem Vorgängermodell FZ 200 hat, ist eine echte Bereicherung. Sieht man vor allem am Ehrenpreis, dessen Blüten nur wenige Millimeter groß sind und den ich mit meiner vorherigen Kamera nicht hätte so fotografieren können.