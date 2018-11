die fünf Eisvogel-Arten Brasiliens

Häufig sieht man den fast krähengroßen Rotbrustfischer entlang der Straße auf Zaunpfählen oder Leitungen sitzen. Er sitzt gerne hoch und hat einen guten Überblick, wobei er eben wegen seiner Größe auch nicht so gefährdet ist, Opfer von Freßfeinden zu werden.Die nächstkleinere Art, mit knapp dohlengröße der Amazonasfischer, ist ebenfalls an Gewässern am Straßenrand zu entdecken, sitzt aber eher niedriger. Während man den Rotbrustfischer oft einfach so bis auf wenige Meter angehen kann, um ihn zu fotografieren, ist der Amazonasfischer scheuer und man muß Glück haben, gerade gut mit dem Auto neben ihm zu stehen zu kommen.Der Zweifarbenfischer, von dem wir bei einer Ruderbootstour ein Exemplar am Oxbow-Lake fanden, war wie schon erwähnt neu für mich. Er ist eine gut starengroße Schönheit und hier die Seltenheit dieser Vogelfamilie.In der Größenreihenfolge die nächste Art ist der Grünfischer. So groß wie unser hiesige Eisvogel ist er im Pantanal auch gut vertreten. Findet sich aber eher an etwas kleineren Gewässern. Auffallend ist seine Vertrautheit, etwas ganz anderes als unser Eisvogel, man geht einfach hin und ich habe immer wieder noch die Worte meines Kollegen im Ohr: oh, ich muß wieder zurück, hab den Mindestabstand meiner Kamera unterschritten.Der Winzling ist der Erzfischer, nur kohlmeisengroß. Ihn haben wir jetzt such erst das zweite Mal zu Gesicht bekommen. Er ist heimlicher und auch nicht so häufig wie die größeren Arten. Das liegt bei Erzfischer und Grünfischer daran, dass sie die Reviere des Rotbrustfischers meiden müssen, denn der große würde die kleinen durchaus auch erbeuten und fressen.Bei allen fünf Arten haben die Männchen mehr Rot auf der Brust, bzw. die Weibchen haben ein grünlich-braunes Brustband als Abschluß unter dem Hals.Damit wünsche ich viel Spaß beim Betrachten der Fotos, die ich vom kleinsten angefangen bis zum größten in der Reihenfolge anfüge..