Denkwürdige Reise nach Brasilien ins Pantanal, ein Zustandsbericht

Die Waldbrandfläche sahen für uns so aus, dass die Prognose für das Gebiet positiv bleibt. Es sah nach Strohfeuern aus, die durchgelaufen sind. Aber so, dass die Pflanzen sich mit der nächsten Regenzeit wieder erholen können. Von Brandrodung zur Umwidmung für Ackerbau und Viehzucht kann im Pantanal keine Rede sein. Das Gebiet wird also nicht vernichtet. Was den Jaguar als Symboltier betrifft, so geht es dem recht gut. Es findet eine ständige ehrenamtliche Überwachung statt. Zwar sind zwei Jaguare mit Brandwunden in die Tierklinik gekommen (wovon einer schon wieder in Freiheit ist). Aber fast alle Jaguare haben sich schwimmend vor Feuern gerettet und sind danach als territoriale Lebewesen wieder in ihre Reviere zurückgekommen. Wo sie eben unter tierärztlicher Beobachtung stehen. Wir waren selbst dabei, haben mit den Tierärzten geredet und alles miterlebt.Das ist eben das, was uns am meisten beeindruckt hat. Durch die Nachrichten, die eben auch meist nur die Kamera in die Brandherde gehalten hatten und nur diesen schrecklichen Teil der Wirklichkeit gezeigt hatten, mußte man glauben, da interessiert es kaum einen, was da passiert. Aber das genaue Gegenteil ist der Fall. Eine Vielzahl von Menschen war unermüdlich im Einsatz, um die durch extreme Trockenheit und großflächige Feuer entstandene Not der Tiere zu lindern. Es waren Tierärzte, veterinärmedizinische Helfer, Tierretter, Tierpfleger usw. aus vielen Teilen des Landes. Sowohl von behördlichen wie ehrenamtlichen Organisationen, die täglich zigtausende Liter Wasser und zentnerweise Obst, Gemüse, Eier und Getreide im Gebiet verteilten. All diese möchte ich mit diesem Beitrag achten und ehren!!!