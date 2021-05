Zwei Kinderschutz Beauftragte für das AIKI-Dojo Sehnde

Nachdem im letzten Jahr die Ju-Jutsu Sparte von Thomas Geske gegründet wurde und eine recht große Kindergruppe dabei entstand, kam die Ausbildung zum Kinderschutz-Beauftragter im Sportverein gerade zum richtigen Zeitpunkt. Da die Ju-Jutsu Trainer Sascha und Thomas selber Väter sind, beide haben Töchter im Alter von 9 - 11 Jahren, lag ihnen die Fortbildung besonders am Herzen. Thomas Geske machte seine Ausbildung beim Deutschen Ju-Jutsu Verband und Sascha Kantereit beim Bundesverband Gewaltprävention e.V. wobei beide dasselbe Ziel verfolgen den Schutz unserer Kinder.Thematik der Ausbildung waren unter anderen: Gesetzeslage, §8a SGB VIII, Definition,Allgemeine Information Täter / Opfer, Interaktion mit Behörden, Sexualisierte Gewalt in Institutionen sowie Schutz vor Missbrauch, Signale wahrnehmen und Verantwortung übernehmen um nur einiges zu nennen.Um das Zertifikat überhaupt zu bekommen, musste unter anderen ein aktuelles erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorgelegt werden, dieses Zeugnis muss in regelmäßigen Abständen neu eingereicht werden, da ansonsten der Status Zertifizierter Kinderschutz-Beauftragter entzogen wird.Somit ist der Verein in dem Bereich jetzt gut aufgestellt.Wir hoffen, dass bald wieder richtig trainiert werden darf und freuen uns alle endlich wieder auf der Matte zu sehen.Und noch was ändert sich, neben dem Mittwoch wird es im Ju-Jutsu bald einen zweiten Trainingstag geben. Auch ein erneuter Schnupperkurs ist wieder geplant, weitere Informationen folgen demnächst.Interessierte Kinder und Erwachsene können gerne jederzeit im Aiki-Dojo Sehnde vorbeischauen und ein kostenloses Ju-Jutsu Probetraining mitmachen.Bitte unter folgenden Telefonnummern vorher anmeldenAnmeldungen oder Rückfragen bitte an Thomas Geske Mobil: 0176-21107916oder auf den Anrufbeantworter des Dojo-Telefons (Tel. 05138-708-837).