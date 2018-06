Wanderfahrt für Erwachsene

Am Freitag starteten die Ruderer auf der Leine in Neustadt. Das Tagesziel war Schwarmstedt, wo die 10 Ruderer ihr erstes Nachtlager beim SV Bothmer aufschlugen, wo sie sehr herzlich empfangen wurden.Am nächsten Morgen ging es nach einem ausgiebigen und reichlichen Frühstück weiter auf der Leine / Aller bis nach Verden. Es waren an diesem Tag 66 km zurückzulegen und die Ruderer konnten ihre Kräfte bei einem leckeren italienischen Essen wieder auftanken. Den Abend ließen die Ruderer gemütlich auf der Verdener Domweih ausklingen.Am Sonntag sollte es dann noch bis nach Bremen gehen. Nach 44 km hatten sie Bremen erreicht und der Heimweg wurde angetreten.