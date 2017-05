Vier junge MTV Rethmar - Läuferinnen werden zu Biathletinnen

Am frühen morgen um 07:30 Uhr ging es für die jungen MTV-Mädchen Johanna Rösing und Emily Kiesel-Janke mit Trainer Peter Lieser auf nach Rehburg-Loccum in der Nähe des Steinhuder Meeres. Dort auf dem Gelände des Schützenvereins Rehburg-Stadt e.V. wurde die zweite Station des Niedersachsen-Cup Sommerbiathlon ausgetragen.Der Sommerbiathlon ist eine Kombination aus Laufen und Schießen. Dabei dürfen Kinder bis zu einem Alter von zwölf Jahren nur mit einem Lichtpunktgewehr hantieren. Einerseits sind beim Laufen Kraft und Gewandtheit gefordert, andererseits kommt es beim Schießen auf Konzentration und Selbstdisziplin an.Zuerst läuft man sich die Lunge aus dem Hals und ist völlig aus der Puste und danach soll man mit ruhiger Hand das Gewehr halten können? - Gerade diese ungewöhnliche Kombination macht aber diesen Sport so interessant. Ziel ist es, in möglichst schneller Zeit eine vorgegebene Strecke zurückzulegen, wobei die Strecke nach bestimmten Abständen durch Schießeinheiten unterbrochen wird. Im Gegensatz zum bekannteren Winterbiathlon wird das Gewehr von den Sommerbiathleten beim Laufen nicht mitgeführt.Bei den einzelnen Schießeinheiten müssen je 5 Ziele mit je einem Schuss getroffen werden. Über der Lichtpunktanlage leuchtet über jedem der fünf Ziel ein roter Punkt auf. Sobald das Ziel getroffen wurde, wechselt er die Farbe auf grün, so dass jeder erkennen kann, ob der Schuss ein Treffer war oder nicht. Wird ein Punkt nicht grün, wird eine Strafzeit von 30 Sekunden zur Gesamtzeit addiert. Geschossen wird im Liegendanschlag auf Ziele von 35 mm Durchmesser.Die zurückzulegenden Distanzen unterscheiden sich in den verschiedenen Disziplinen und richten sich nach Alter und Geschlecht der Athleten. Daraus ergibt sich dann eine unterschiedliche Anzahl von Laufrunden und Schießeinlagen. Hier in Rehburg betrug die Laufstrecke 3 x 800 m unterbrochen von zwei Schießeinheiten von je fünf Schuss.Kurz nachdem die Drei in Rehburg angekommen waren, trafen auch die anderen beiden Biathletinnen Greta Jacob und Lara Jochim mit ihrem Vater dort ein. In der Zwischenzeit hatte Trainer Peter bereit die Startnummern abgeholt.Nach der offiziellen Begrüßung durch den Veranstalter begann um 09:45 Uhr das Anschießen. Da unsere jungen Teilnehmerinnen das Schießen in den vergangenen Wochen schon ein wenig beim Schützenverein in Rethmar geübt hatten, war die Gewöhnung schnell erreicht und alle Vier warteten gespannt und ein wenig Aufgeregt auf den offiziellen Start.Als erstes war unsere Johanna Rösing an der Reihe. Um genau 11:06 Uhr fiel für sie der Startschuss. Nun ging es im Minutenabstand für die weiteren Biathleten auf ihre Runden. Schnell waren die ersten 800 m bewältigt und Johanna erreicht wieder den Schießstand. Das erste Schießen klappte ganz hervorragend, denn mit „null“ Fehlern ging sie auf die zweite Laufrunde. Das zweite Schießen war dann nicht ganz so gut, denn es blieben zwei Punkte „rot“. Nach der dritten Laufrunde, wo Johanna noch einmal alles gab, erreichte sie wieder die Ziellinie.Nun war, um genau 11:22 Uhr Lara Jochim an der Reihe. Für Lara lief es heute richtig Klasse, denn mit zwei Mal „null“ Fehlern konnte sie ihr Rennen beenden. In der Zwischenzeit (11:26 Uhr) war Greta Jacob auf ihre Strecke gegangen. Auch für Greta lief die erste Rund mit „null“ Fehlern bestens. Aber auch für sie blieben zwei Punkte beim zweiten Schießen „rot“. Nun folgte noch (12:04 Uhr) unsere Emily Kiesel-Janke. Das Laufen war Klasse, nur beim Schießen blieben erst zwei, dann drei Punkte „rot“.Da es bis zur geplanten Siegerehrung um 15:00 Uhr nun noch sehr viel Zeit war, machten sich unsere vier Biathletinnen mit Lara´s Vater auf, um sich einmal das Steinhuder Meer etwas näher an zu sehen.Da die Organisatoren aber alles bestens im Griff hatten, konnte die Siegerehrung dann doch um eine halbe Stunde vorgezogen werden. Daraufhin kehrten unsere Ausflügler etwas eher zurück. Bei dieser Siegerehrung konnten dann mit Lara Jochim und Greta Jacob gleich zwei unserer jungen Läuferinnen auf das Treppchen steigen. Zeitgleich, mit 13:21 Minuten, belegten Beide die Plätze 2 und 3. Ausschlaggebend waren hierbei nur die beiden Fehlschüsse von Greta, die allerdings mit einer Laufzeit von 12:21 Minuten die Schnellste unsere vier jungen MTV-er war. Den etwas undankbaren Platz 4 erreichte Johanna Rösing vor Emily Kiesel-Janke, die auf Rang 6. einlief.Am Ende waren sich aber alle vier jungen Damen einig, dass dieser Sommerbiathlon hier in Rehburg bestimmt nicht ihr einziger Sommerbiathlon bleiben wird.Ergebnisse im Einzelnen:Schülerinnen C:Gesamtplatz 2 in 13:21 min, Lara Jochim - „0“ Schießfehler und Laufzeit 13:21 min.Gesamtplatz 3 in 13:21 min, Greta Jacob - „2“ Schießfehler und Laufzeit 12:21 min.Gesamtplatz 4 in 14:26 min, Johanna Rösing - „2“ Schießfehler und Laufzeit 13:26 min.Gesamtplatz 6 in 16:28 min, Emily Kiesel-Janke - „5“ Schießfehler Laufzeit 13:58 min.