Verleihung der Sportabzeichen und Laufabzeichen in Sehnde

Das Sportabzeichenteam des TVE Sehnde lädt zur Verleihung der Lauf- und Sportabzeichen ein.

Am Freitag, den 19.01.2018 werden die erworbenen Abzeichen für das Jahr 2017 verliehen.

Die Verleihung findet statt im Naturfreundehaus Sehnde. Am Ladeholz 15.

Um 18:00 Uhr erhalten die Kinder und Jugendlichen ihre Urkunden.

Um 19:00 Uhr werden dann die Urkunden an die Erwachsenen verliehen.