Thomas Geske besteht mit Bravur 1.Kyu in Jiu-Jitsu.

Am 24.06.21 haben in Neustadt a.Rbge Jiu-Jitsu Prüfungen stattgefunden.Thomas Geske und zehn weitere Kampfsportler stellten sich den lizensierten Prüfern Luciano Köhler (4.DAN), Jens Ahrndt (3.DAN) und Enrico Köhler (2.DAN).Trotz kurzer Vorbereitungszeit durch die Pandemie, mussten die Prüflinge die geforderten Prüfungsinhalte wie Hebel, Würfe und Verteidigungstechniken vorführen, um den Trainingspartner (Uke) zu kontrollieren und festzulegen.Thomas Geske legte die Prüfung auf den 1.Kyu (Braungurt) bei Luciano Köhlermit hervorragender Leistung ab.Luciano KöhlerAbteilungsleiterDer Sparte Jiu-JitsuNeustadt am Rbge.Ich war noch nie so aufgeregt vor einer Prüfung wie dieses mal. Alles war anders, neuer Jiu-Jitsu Verband, im Hinterkopf immer der Gedanke hoffentlich wird die Prüfung nicht wieder abgesagt (letztes Jahr wurden zwei Prüfungstermine durch Corona gestrichen) und dann saßen bei der Prüfung noch viele Zuschauer an der Matte und schauten sich meine Prüfung an. Das alles erhöhte den Stresspegel schon gewaltig. Ich war froh als es endlich losging und die ersten Techniken nach meiner Meinung gelungen waren. Ich arbeitete Technik für Technik ab, und bekam das ganze um mich herum gar nicht mehr mit.Ca.70 Minuten später merkte ich wieder das zahlreiche Zuschauer um die Matte verteilt waren. Die Prüfung war vorbei, die Zuschauer applaudierten. Mein erster Gedanke war: Wow, kann ja nicht so schlecht gewesen sein, kurze Zeit später kam das offizielle Prüfungsergebnis wie Eingangs erwähnt.Frei nach dem Motto, nach der Prüfung ist vor der Prüfung bereite ich mich jetzt gerade auf die nächste Prüfung vor, dieses mal dann Ju-Jutsu.Wer Lust hat Ju-Jutsu/Jiu-Jitsu mal auszuprobieren kann das ab den 17.09.21 an vier aufeinander folgenden Freitagen von 17:45 – 19:15 Uhr Jugendliche (13-17 Jahre) oder 19:30 – 21:00 Erwachsene tun. Der Lehrgang wird einen grundlegenden Überblick über die Prinzipien und Inhalte des Ju-Jutsu/Jiu-Jitsu enthalten.Beim Probetraining oder den ersten Trainingseinheiten reicht ein normales T-Shirt (möglichst kein neues/teures) und eine lange Trainingshose.Anmeldungen oder Rückfragen bitte an Thomas Geske Mobil: 0179-4869133