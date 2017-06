Anzeige

Stadtradeln 2017

Die Kampagne "Stadtradeln" fand in diesem Jahr zum 10. Mal statt. Aber das war nicht das einzige Jubiläum, denn vor genau 200 Jahren wurde von Karl Freiherr von Drais in Mannheim das Fahrrad erfunden.

Die Region Hannover radelte in diesem Jahr vom 28.05.-17.06.2017 - und die Ruderer des Rudervereins für das Große Freie Lehrte/ Sehnde war mit dabei.

Ziel war es, die im letzten Jahr erradelten Kilometer zu überbieten.

Das Team des RGF Lehrte / Sehnde war das größte Team in der Kommune Sehnde und hat 6812 km mit dem Fahrrad zurück gelegt. Das sind 200 km mehr als im letzten Jahr.

Dabei wurden 831 kg CO² vermieden und ca. 410 l Sprit eingespart.

Mit diesem Ergebnis war der RGF, wie auch schon in den Vorjahren das Team mit den am meisten geradelten Kilometern.

