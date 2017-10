Sportakrobaten des MTV Ilten erfolgreich in Mainz

Von Freitag bis Sonntag waren Sportakrobatinnen und Trainerinnen beim SAV Mainz-Laubenheim zum 18. internationalen Gutenbergpokal.An den Start gingen Freitag zwei Damenpaare aus der C-Klasse und unser A-Klasse-Trio turnte Samstag und Sonntag. Die Gegner kamen aus ganz Deutschland, den Niederlanden der Schweiz, Italien und sogar aus England und Schottland.Nachdem sich in der C-Klasse Sara und Vanessa in guter Form präsentierten, setzte sich unser frisch formiertes Trio, mit Emilia, Nina und Mira, das Krönchen auf und rockte die Matte gleich 3 Mal.Mit 23.230 Punkten erturnten sie sich in der höchsten Wettkampfklasse einen herausragenden 3. Platz in Balance. Zusätzlich wurden sie 5. in Dynamik und 4. im Mehrkampf.Nach einer sehr kurzen Trainingsphase eine super Leistung für den MTV Ilten!