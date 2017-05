Anzeige

Ruderkurs für Erwachsene

Das diesjährige Ruderkurswochenende für Erwachsene fand vom 12. - 14.05.2017 statt.

14 interessierte Erwachsene fanden sich am Freitag auf dem Gelände des Rudervereins für das Große Freie ein und machten auch gleich richtig Bekanntschaft mit dem "Wassersport", da es bei den ersten Ruderversuchen regnete. Das schreckte allerdings keinen der Teilnehmer ab und so ging es am Samstag mit großem Eifer weiter. Es standen jeweils eine Tour vormittags und nachmittags auf dem Plan. Während der gemeinsamen Mittgaspause konnte neue Kraft getankt und Erfahrungen ausgetauscht werden.

Am Sonntag wurden die Boot mit Köstlichkeiten beladen und es ging auf große Fahrt. Nach sechs Kilometern Richtung Westen wurde angelegt und ein Picknick gemacht.

Mit kleinen Wehwehchen an Popo und Händen meisterten die Teilnehmer den Rückweg zum Verein. Alle waren glücklich, bei schönen Wetter die Zeit mit sportlicher Betätigung in der Natur verbracht zu haben.

