Rheinmarathon 2017

42,8 Kilometer rudernd auf dem Rhein: Der Rheinmarathon, bei dem in diesem Jahr 170 Mannschaften aus ganz Europa gemeldet waren, ist immer wieder eine große Herausforderung. An dessen Ende überwiegt aber der Stolz den Schmerz. Bei gut zehn Grad wehte eine steife Brise und es regnete zum Teil kräftig vom grauen Himmel.Mit der Startnummer 17 ging als erstes Boot der RGF-ler das reine Frauenboot in der Kategorie MDA 43 (Mindestdurchschnittsalter) an den Start. Die Frauen mit Ilka Klopp, Silke Kardinal, Cornelia Kampmann und vom Ruderclub Dresdenia Birgit Marquart konnten gesteuert von Ronja Kampmann nicht nur den Sieg ihrer Startklasse in 2 Std 24 min für sich verbuchen, sondern haben auch ihren Titel von 2016 „Schnellstes Frauenboot der Veranstaltung" erfolgreich verteidigt.Der Männer Vierer in der MDA 36 mit Michael Kardinal und Markus Berger in Renngemeinschaft mit der Schülerruderriege Dorsten erreichte in dem historischen Klinkerboot den siebten Platz mit einer Zeit von 2 Stunden 39 min.Silvia und Lutz Kotter sowie Uta und Rüdiger Halupczok gesteuert von Lara Klopp starteten in der MIX MDA 50 und belegten mit einer Zeit von 2 Stunden 30 Minuten Platz 4.In der offenen Klasse startete das Boot mit Erik Scheithauer, Michael Kaufhold, Florian Knittler und Timm Landes, gesteuert von Klara Leibold und erreichten nach 2 Stunden 15 min den vierten Platz. In der gleichen Kategorie half Christian Schulze in einem Boot des Rudervereins Süderelbe aus und erreichte in 2 Stunden 29 min den 14. Platz.