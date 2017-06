Pfingstwanderfahrt 2017

Ein weiteres Boot fuhr auf einen unter der Wasseroberfläche liegenden Pfeiler auf. Dadurch entstand in der Bootshaut ein so großes Loch, das es nicht repariert werden konnte. Die Mannschaft und das Boot mussten vom Landdienst abgeholt werden.Das Nachtquartier wurde im Heuhotel Dröge-Polle in Haselünne aufgeschlagen.Am nächsten Morgen ging es weiter bis nach Meppen. Der Fluß schlängelt sich idyllisch durch die Landschaft, wobei man nicht überall Ruhe finden konnte, da viele Gruppen am Flussufer ihre Lager aufgeschlagen hatten und dort Pfingsten feierten.Die zweite Nacht verbrachten die insgesamt 37 Ruderer beim Ruderclub in Meppen.Am dritten und letzten Tag der Pfingstwanderfahrt waren nicht mehr so viele Kilometer zu rudern, allerdings mussten die Boote an zwei Stellen umgetragen werden, was dann doch einige Zeit in Anspruch nahm.In Haren angekommen, wurden die Boote aus dem Wasser genommen, abgeriggert, verladen und dann ging es nach Hause.