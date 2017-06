Nord gegen Süd - Spiel des Jahres in Rethmar

Sehnde : Kanalstadion |

Am Freitag, den 16.06.17 um 19 Uhr ist es wieder soweit: Nach einem Jahr Pause kommt es erneut

zum Kräftemessen der beiden Ortshälften Nord und Süd.

Das Fussballspiel zur Integration der Bürger und Förderung der nachbarschaftlichen Beziehungen findet

seine Neuauflage. Die Fussball-Teams aus dem Norden und dem Süden treffen sich zum "Fussball - Event

des Jahres" auf dem Sportplatz des MTV Rethmar am Mittellandkanal.

Bei diesem Spiel werden die Ortsteile traditionell in Nord und Süd geteilt. Die Bundesstraße 65 ist hier die

Trennungslinie. Anstoß ist um 19 Uhr.

Jeder Sportinteressierte und nicht ganz so Interessierte sollte sich dieses sportliche Highlight nicht entgehen lassen und

sei es nur, um seinen Ortsteil anzufeuern.

Für das leibliche Wohl ist natürlich Bestens gesorgt.