Niedersächsische Rudermeisterschaften

Sean Hempel fuhr im Junioreneiner am Samstag und Sonntag knapp am Finale vorbei und landete in den Vorläufen auf dem dritten und fünften Platz. Lara Klopp wurde im Juniorineneiner sechster im Finale. Mit Ronja Kampmann im Doppelzweier schafften sie den dritten Platz im Finale über 400m und am Sonntag den vierten Platz über 1000m. Bronze erhielt am Samstag auch der Männervierer mit Christian Schulze, Erik Scheithauer, Michael Kaufhold und Florian Knittler. Im Doppelzweier wurden Michael Kaufhold und Florian Knittler sechster auf 400m und fünfter auf 1000m im Finale. Der Juniorinnenstützpunktvierer aus Celle, bei dem Ronja Kampmann mitfahren durfte, erreichte Silber. Der Juniorinnenstützpunktdoppelvierer aus Hildesheim mit Ronja Kampmann und Lara Klopp vom RGF, Jasmin Otto aus Hildesheim und Louise von Lacroix aus Braunschweig erreichte an beiden Tagen Silber.Nils Fröhling erreichte bei beiden Rennen den dritten Platz.Bei den Kinderrennen erreichten Jonas Vierke und Robin Kardinal im Jungendoppelzweier 13/14 Jahre am Samstag den ersten Platz. Timon Vierke wurde im Jungeneiner 13/14 Jahre erster. Im gleichen Rennen belegte Robin Kardinal den dritten Platz. Jule May und Finja Kotter holten Silber im Mädchendoppelzweier 11/12 Jahre. Im Rennen der Mädchendoppelzweier 13/14 wurden Marie Knittler und Jule Kampmann dritter. Noah Klopp und Jannes Rathmann, die beiden jüngsten Starter des RGF, belegten den dritten und vierten Platz im Jungeneiner unter 10 Jahren.Der Kindermixedvierer schaffte es in beiden Rennen auf den zweiten Platz. Timon Vierke und Marie Knittler sind im Mixedzweier dritter Platz geworden.Bei dem Geschicklichkeitspakour am Samstag, wurden Timon, Marie und Robin in ihren Kategorien jeweils erster. Jonas, Jannes und Noah belegten ebenfalls gute Plätze.