Nicht nur rudern, sondern auch radeln

Auch in diesem Jahr nahm der Ruderverein für das Große Freie Lehrte/Sehnde am alljährlichen Stadtradeln der Stadt Sehnde teil. Die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen fuhren in diesen 3 Wochen 7463 km. Dadurch wurden 1062,5 kg CO² vermieden.

Der Ruderverein belegte mit dieser Leistung Platz 1

