MTV Wassel: Wii-Schießen 2019

An diesem Samstag im Februar ließen es sich 34 Kinder nicht nehmen, mit Laufzetteln an den fünf Stationen (Geisterjagd, Vogelschießen, Wii auf Scheiben, an der Burg mit Armbrust und dem Lichtpunktgewehr) auf Punktejagd zu gehen.Es gab auch zwei Stationen mit Direktpreisen wie Gummibärchen, Luftballons, Blumen und Losen.Natürlich mussten auch die Küche, der Regietisch, die Schießbude und die Station mit diesmal 170 Preisen (meist Werbegeschenken) besetzt werden. 21 Jugendliche haben dort mitgeholfen - vielen Dank an Euch!Beide Organisatoren - Kai und Arnd - waren mit der Beteiligung und der Begeisterung der Kinder wieder einmal hochzufrieden.Werbegeschenke und andere kindergeeignete Preise werden gern von Kai und Arnd entgegengenommen, dann nach dem Wii-Schießen ist immer auch wieder vor dem Wii-Schießen. Die Wasseler Kinder sind dankbare Abnehmer und freuen sich über jede Spende.Die nächste Veranstaltung ist am 8. September 2019 geplant.