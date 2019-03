MTV Wassel: Sportabzeichenverleihung 2019

Die Saison 2018 ist nun zu Ende und da wurde es wieder mal Zeit, die erkämpften Sportabzeichen zu verleihen. Lulu hat mit vielen Helfern Ende Februar 2019 die Mehrzweckhalle in Wassel wieder so toll gestaltet, dass die Sportler begeistert die Verleihung feiern konnten. Unser 1. Vorsitzender Steffen Bartelt ließ es sich nicht nehmen, die Sparte bei dieser Veranstaltung kennen zu lernen und den Sportlern wie natürlich auch Lulu für das Engagement zu danken. Der Einladung sind 47 Sportler gefolgt! Es wurden insgesamt 29 Abzeichen an die Erwachsenen und 18 Abzeichen an die Kinder verliehen. Auch konnten sieben Familienabzeichen vergeben werden. Die Wasseler Runde sind drei Kinder gelaufen – Hochachtung für so viel Sportsgeist!!! Natürlich bekam jeder zu seiner Urkunde ein kleines Hüftgold. Unser Grieche Vassi aus Wassel hat auf Bestellung wieder für das nette Beisammensein nach der Verleihung gesorgt. Leckeres Giros, Salate und andere typische griechische Köstlichkeiten waren schnell verputzt. So macht es Spaß, alles wieder abzutrainieren, um bei der nächsten Veranstaltung dabei sein zu können.Jeder ist willkommen und herzlich eingeladen in 2019 an vier Samstagen - jeweils ab 11 Uhr auf dem Sehnder Sportplatz an der Chausseestraße - folgende Termine wahrzunehmen:15.06.2019 - 13.07.2019 - 17.08.2019 - 21.09.2019Selbstverständlich wird Lulu diese Termine auch noch am schwarzen Brett in Wassel bekannt geben. Lulu und Frank bieten für uns diese Abnahmen speziell an!DANKE dafür!Also liebe Wasseler - packt Eure Sportsachen und seid in 2019 mit dabei!Auf jeden Fall haben wir immer jede Menge Spaß!