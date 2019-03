MTV Wassel: Neujahrsempfang 2019

So fanden sich am Freitagabend, den 4. Januar 2019 insgesamt 46 Mitglieder in der vereinseigenen Wasseler Sporthalle zu einem Sektempfang und anschließendem warmen Buffet mit Köstlichkeiten der Fleischerei Wilhelm ein. Der Sekt wurde dieses Mal von Dr. Kai Nussbaum gespendet – vielen Dank dafür!Steffen Bartelt, der 1. Vorsitzende des MTV, eröffnete in einer kurzen Ansprache diesen netten Abend und würdigte mit einem herzlichen „Danke“ alle Vereinsmitglieder, die den MTV mit verschiedensten unentgeltlichen Arbeiten unterstützten und so für ein erfolgreiches sportliches Jahr 2018 sorgten, denn ohne diese wichtigen Ehrenämter würde der Verein in dieser Form nicht existieren können.An hübsch eingedeckten Tischen erfüllten motivierte Vereinsmitglieder (siehe Foto) die Getränkewünsche der Gäste, die es sich mit angeregten Gesprächen in netten Runden bis in den späten Abend gut gehen ließen.