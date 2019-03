MTV Wassel: Jahreshauptversammlung 2019

Die Damengymnastiksparte hatte an der Hallenwand ihr 30jähriges Jubiläum visuell präsentiert. In Bilderrahmen waren die Turnerinnen zu sehen und auch die Trikots, die von Horst Stachorski gespendet wurden, waren präsent. Danke Horst für die Spenden!Petra Bank wurde für 30 Jahre Tätigkeit als Übungsleiterin der Sparten Damengymnastik, Rückenschule und Männerfitness mit einem Blumenstrauß gewürdigt. Außerdem wurden an acht Vereinsmitglieder Ehrennadeln für 25 Jahre, an sechs Mitglieder für 50 Jahre Mitgliedschaft und an ein Mitglied sogar für 60 Jahre vergeben. Eine starke Leistung!Nach dem Kassenbericht, Entlastung und Haushaltsvoranschlag 2019 klang bei nettem Zusammensein und dem einen oder anderen kostenfreien Getränk der Abend aus!Danke an den Vorstand und den dazugehörigen Frauen für die nette Bewirtung!