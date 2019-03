MTV Wassel: Herbstworkshop in der Sporthalle Wassel

Jenny Knigge hat es sich zur Aufgabe gemacht fit zu bleiben. Der MTV Wassel hat hier eine gute und ausdauernde Trainerin gefunden. Jenny unterrichtet seit 2007 im MTV Wassel u.a. Bauch-Beine-Po und Step Aerobic. Genau wie im Frühjahr hat die motivierte Trainerin im Oktober einen Herbstworkshop angeboten. Jeder, der Lust und Laune verspürte, konnte sich anmelden. So trafen sich wieder 17 sportliche Frauen, um den Schweinehund auszutreiben.Nach einem kurzen Warm-Up ging es direkt weiter mit Hantel, Stretchband und ab auf die Matte. Laute, schwungvolle karibische Musik motivierte die Frauenriege noch mehr und so lief der Schweiß nach knapp einer halben Stunde bei jeder Sportlerin. Jetzt galt es noch mindestens 3 Stunden durchzuhalten!Natürlich darf bei so einem Event die Verpflegung nicht fehlen. Aufgebaut auf dem Tresen konnten sich jede Menge Köstlichkeiten wiederfinden. Wasser und Apfelschorle gab es ausreichend und am Ende des Workshops hat die beliebte Trainerin ein Gläschen Sekt spendiert.Insgesamt wieder eine erfolgreiche und schöne Veranstaltung!Sie sind herzlich eingeladen mittwochs in der Sporthalle Wassel ab 17:15 Uhr am Yogilates und /oder ab 18:00 Uhr am BodyWorkout teilzunehmen. Gern dürfen sie sich anmelden bei der Abteilungsleiterin Dunja Tesse Tel: 05138/617774.