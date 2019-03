MTV Wassel: Damengymnastik feiert 30 jähriges Bestehen

der 30 Jahre waren u.a.:- die gut organisierten Weihnachtsfeiern, manchmal sogar mit Weihnachtsmann- Außerdem wurden die Kunstturner Alfred Lefevre und Ralf Büchner eingeladen, die in der Wasseler Mehrzweckhalle am Barren und Seitenpferd ihr Bestes gaben (Showeinlagen)- Wassergymnastik im Lehrter Bad- Neujahreswanderung nach Köthenwald zum Schlittschuhlaufen- beim 25. jährigen Bestehen gab es eine Tagestour nach Hann. Münden mit Frühstück in einer dafür umgestalteten Kirche, Stadtführung und Schiffstour- die eine oder andere Radtour- beim 10 jährigen Bestehen der Sporthalle wurde ein Tanz aufgeführtIn den 30 Jahren waren 3 Übungsleiter aktiv: mit Petra Bank hat alles begonnen, dann kam Maike von Renesse, zurzeit ist Iris Krumlin aktiv dabei.Anlässlich des 30 jährigen ist am 18.5.19 eine Tagestour nach Bremen geplant.