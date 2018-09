MTV Wassel: Abnahme Sportabzeichen mit Saisonabschluss

Auf dem Sportplatz waren am Samstag, den 22.09.18 bei strahlendem Sonnenschein 24 aktive Sportler, um das begehrte Sportabzeichen abzulegen. Viele Helfer waren dabei, die beim Messen, Stoppen und Aufschreiben geholfen haben. Sogar die Kleinsten konnten zur „Kinderarbeit“ angehalten werden und wussten am Ende des Vormittags, wohin der Messstab gestochen werden musste, um eine exakte Weite zu messen.Es gab Nachwuchs beim Schlagen der Startklappe und beim genauen Zählen und Aufschreiben der Runden des 3000 Meter-Laufes. Klasse, sagt Lulu, dass wir uns immer auf alle verlassen können.Beim anschließenden Würstchen essen in der Halle waren 34 Sportler dabei. Danke an Sieglinde Büttner und Sabine Jentsch, die uns mit heißen Würstchen erwarteten, da sie nicht mehr auf dem Sportplatz aktiv sein mussten, weil sie ihre geforderten Leistungen bereits erbracht hatten.Petrus muss ein Wasseler sein! Kaum ist unser letzter Sportabzeichen-Tag bei bestem Leichtathletikwetter vorbei, regnet es.Die Laufzettel können bis zum 10.11.18 bei Lulu abgegeben werden.Bitte vormerken: das erkämpfte Sportabzeichen wird am 23.02.2018 in der Wasseler Mehrzweckhalle verliehen.Bericht Gudrun Tilger/Heike Fahrenhold