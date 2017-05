MTV Rethmar veranstaltet seinen 6. Kanal-Lauf.

Nach den großen Erfolgen in den letzten fünf Jahren soll auch 2017 wieder ein Volkslauf in Rethmar stattfinden, der nunmehr 6. Kanal-Lauf.Veranstaltungsort ist wiederum das Vereinsgelände des MTV Rethmar, Seufzerallee 7 in 31319 Sehnde-Rethmar.Es werden folgende Laufstrecken angeboten:11:00 Uhr: Start Bambini-Lauf über ca. 400 m(Alle Kinder ab Jahrgang 2012 und jünger sind hier startberechtigt. Der Bambini-Lauf ist für alle Kinder kostenlos, jedes Kind erhält eine Medaille und eine Urkunde mit Zeit- und Platzierungsangabe).11:10 Uhr: Start Hauptlauf über 10 km11:30 Uhr: Start Kinderlauf über 1,5 km(Hier können alle Kinder der Jahrgänge 2004 bis 2011 in vier Altersklassen; 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009, 2010 – 2011; starten. Alle Kinder erhalten eine Medaille und eine Urkunde mit Zeit- und Platzierungsangabe)12:15 Uhr: Start Mittelstrecke über 6,4 km12:55 Uhr: Start Jedermannlauf über 3,3 km13:00 Uhr: Start Walker/Nordic Walker 3,3 kmAlle Läufer und Walker/Nordic-Walker bekommen eine Urkunde, die vor Ort erhältlich ist, oder später aus dem Internet ausgedruckt werden kann.Die Anmeldung für den „6. Kanal-Lauf“ ist möglich unter: www.laufchip.de oder über die Homepage www.mtv-rethmar.de und ist jetzt bereits geöffnet.Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Lauf-Flyer, der ebenfalls unter den beiden o.g. Internet-Seiten einzusehen ist.Wie im letzten Jahr bieten wir allen Finishern die Möglichkeit, einer kostenlosen Massage im Zielbereich.Außerdem wird ein umfangreiches Rahmenprogramm (u.a. Hüpfburg, Kinderschminken, großes Kuchenbuffet, …) geboten.Wir würden uns freuen, wenn Sie durch zeitnahe Berichterstattung zum Gelingen des 6. Kanal-Laufs beitragen könnten. Ich füge als Anlage unseren Flyer bei, dem alle wichtigen Informationen entnommen werden können.Vielleicht ist es Ihnen möglich in einer ihrer nächsten Ausgabe schon einmal eine Vorankündigung unseres 6. Kanal-Laufes abzudrucken und in der zweiten Juni-Hälfte die generelle Ankündigung zu veröffentlichen.Auch wären wir sehr erfreut, wenn wir Sie, oder einen Ihrer Kollegen/Innen, am Sonntag, den 25. Juni 2017 persönlich in Rethmar begrüßen dürften.Gleichzeitig bedanken wir uns noch einmal für die gelungenen Berichterstattungen über die bisherigen . Kanal-Läufe der letzten Jahre.