MTV Ilten erfolgreich bei den Deutschen Meisterschaften der Sportakrobatik in Wilhelmshaven

Vom 5. bis 7.5.2017 wurden die Deutschen Meisterschaften der Altersklassen Schüler und Junioren II der Sportakrobatik in Wilhelmshaven ausgetragen. Der MTV Ilten ist mit 7 Sportlern in 3 Formationen angetreten. Lina Sophie Meißmer und Lucia Garcia gingen in der Altersklasse Schüler an den Start, Charlotte Martin, Ida Radamm, Emilia Brauch, Nina de Haan und Julia Schüttler starteten in der Altersklasse Junioren II und damit sogar eine Altersklasse höher als erforderlich. Alle mussten zweimal auf die Matte und ihre Balance- und Dynamikübung präsentieren. Die besten 6 Formationen der jeweiligen Altersklasse qualifizieren sich für das Finale, in dem sie eine kombinierte Übung präsentieren müssen.Das Trio Emilia Zoe Brauch, Nina de Haan und Julia Schüttler mussten gleich als erste auf die Matte. Die kleinen Wackler in der ersten Übung setzten sich leider auch in der zweiten Übung fort. Für ihren ersten gemeinsamen großen Wettkampf haben sie sich trotzdem super geschlagen und fahren mit dem 10. Platz nach Hause.Das kleine Damenpaar, mit Lina Sophie Meißmer und Lucia Garcia, turnte erst ihren 2. gemeinsamen Wettkampf und präsentierte sich super. Ihre Choreographie saß sicher, nur kleinere Unsicherheiten in den Elementen verhinderten eine bessere Platzierung. Platz 15 in Balance und 12 in Tempo sind ein super Ergebnis.Charlotte Martin und Ida Radamm gingen in Balance und Dynamik jeweils als letztes der Damenpaare auf die Matte. Durch eine wunderschöne Balance Übung, für die sie mit 23.450 Punkten belohnt wurden, stand auf der Anzeigentafel der 3. Platz und somit gewannen die beiden auf Idas ersten Deutschen Meisterschaften gleich die Bronzemedaille. Die Freude war riesig, ist es doch erst die 2. Medaille überhaupt für den MTV Ilten auf deutscher Ebene. Auch Dynamik lief gut. Nach sehr kurzer Vorbereitung durch Verletzung saß die Übung jedoch nicht ganz so sicher, aber 20.610 Punkte und der 5. Platz waren trotzdem eine superLeistung. Somit war das Finale und damit die Mehrkampfentscheidung gesichert. Hier werden die Ergebnisse der beiden ersten und das Ergebnis der dann geturnten kombinierten Übung zusammengezählt. Die neue Choreographie saß noch nicht zu 100%, wurde aber trotzdem mit super 22.200 Punkten und der höchsten Artistiknote der drei gezeigten Übungen bewertet. AmEnde fehlten dann 0,7 Punkte auf eine erneute Medaille und somit ereichten die Beiden im Mehrkampf den 4. Platz.Nach bestandener Bundeskampfrichter Prüfung Ende April hat Paula Josephine Georg in Wilhelmshaven ihren ersten großen Wettkampf als Kampfrichterin bestritten und einen super Job gemacht.Der MTV Ilten hat ein sehr erfolgreiches Wochenende in Wilhelmshaven verbracht. Wir hoffen auf eine Fortsetzung in einem Monat auf dem Deutschen Turnfest in Berlin. Am 6. und 7. Juni 2017 werden die Titel der Deutschen Meister in der Altersklasse Junioren I und Senioren vergeben. Vielleicht können wir dann ja auch wieder für eine Überraschung sorgen.Verantwortlich: Jana Schenkemeyer 0176-616 48884