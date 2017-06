Kicken wie die Großen! Hannover 96-Fußballschule zu Gast beim MTV Rethmar

Sehnde : MTV Rethmar |

Es wird das Highlight für die Nachwuchskicker der Stadt Sehnde und Umgebung: Die 96-Fußballschule kommt nach dem großen Erfolg in 2016 auch in diesem Jahr nach Rethmar.

Fand die Schule im letzten Jahr erstmals im Kanalstadion des MTV Rethmar mit rund 50 Kids statt, so sind es in diesem Jahr mehr als angemeldete 70 Kinder. „Der Run auf die Trainingsplätze war in den letzten Wochen enorm“, so Jörg Schrader, Fußball-Jugendleiter des MTV Rethmar. Um jedem Kind eine Teilnahme zu gewährleisten, wurde spontan entschieden, die begrenzten 50 Trainingsplätze auf 70 anzuheben. Am Ende werden es gar 74 fußballbegeisterte 6-14jährige Nachwuchskicker, die vom 16.-18.06. von qualifizierten Trainern der 96-Fußballschule in Rethmar trainiert werden.Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und stellen das Organisationsteam vom MTV Rethmar vor große Herausforderungen: Es gilt die komplette Organisation der Trainingstage und Verpflegung für die Teilnehmer sicherzustellen. Natürlich ist auch für fußballbegeisterte Gäste und Zuschauer das Bewirtungszelt mit Kaffee, Kuchen, Grillspezialitäten und Getränken geöffnet. Ohne die Unterstützung der Fußballeltern aus den Fußball-Jugendmannschaften des Vereins und lokalen Unternehmen aus Sehnde, die die Veranstaltung mit Sach- und Geldzuwendungen unterstützen, wäre so eine große Trainingsveranstaltung auf dem hohen Niveau nicht durchführbar. „Wir können gar nicht genug Danke sagen und freuen uns über jeden, der die Jugendarbeit mit Sach- oder Geldspenden unterstützt“, so Schrader.