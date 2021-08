Ju-Jutsu/Jiu-Jitsu Schnupperkurs September 2021

Beim Probetraining oder den ersten Trainingseinheiten reicht ein normales T-Shirt (möglichst kein neues/teures) und eine lange Trainingshose. Zudem trainieren wir barfuß auf Matten. Deine Füße sollten also sauber sein. Eine Flasche Wasser ist empfehlenswert.Ab 17.09.21 können Interessierte an vier aufeinander folgenden Freitagen von 17:45 – 19:15 Uhr Jugendliche (13-17 Jahre) oder 19:30 – 21:00 Erwachsene, am gemeinsamen Training teilnehmen. Der Lehrgang wird einen grundlegenden Überblick über die Prinzipien und Inhalte des Ju-Jutsu/Jiu-Jitsu enthalten. Es werden diverse Verteidigungstechniken gezeigt und geübt sowie Übungen zum Erlernen der Falltechniken, zur Verbesserung der Beweglichkeit und auch den richtigen Einsatz der Atemkraft durchgeführt. Auf die Neigungen, Fähigkeiten und Vorkenntnisse des Einzelnen kann und wird dabei Rücksicht genommen.Die ursprünglichen Wurzeln des jetzigen Ju-Jutsu sind Aikido, Judo und Karate, welche selbst aus dem Jiu Jitsu hervorgegangen sind.Das Ju-Jutsu/Jiu-Jitsu war schon immer ein System, welches sich einer stetigen Selbstkritik unterzog, um sich selbst zu verbessern und neuen Erkenntnissen anzupassen. Aus diesem Grund wurde es mit der Zeit gegenüber weiteren Kampfsportarten und Selbstverteidigungssystemen geöffnet. Es wurden Techniken aus dem Boxen, Kick-/Thaiboxen, Brazilian Jiu Jitsu (BJJ), Kali-Arnis-Escrima, Ringen, usw. hinzugefügt.Anmeldungen oder Rückfragen bitte an Thomas Geske Mobil: 0179-4869133