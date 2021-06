Ju-Jutsu in Sehnde startet wieder

Damit können wir zu den gewohnten Zeiten wieder starten, die Ju-Jutsu Sparte trifft sich schon am Mittwoch den 16.06.21 zum ersten gemeinsamen Training.Die Kindergruppe startet um 17:30 - 19:00 Uhr die Erwachsenen sind dann von 19:30 - 21:00 Uhr dran. Wer noch Lust hat ins Ju-Jutsu reinzuschnuppern kann sich gerne telefonisch zum Probetraining anmelden.Voraussichtlich wird es nach den Sommerferien einen zweiten Trainingstag für Ju-Jutsu geben,es wird dann Freitags um 17:30 - 19:00 Uhr (Kindergruppe) und von 19:30 - 21:00 Uhr (Erwachsenen) trainiert.Desweiteren ist ein Frauen Selbstverteidigungskurs so wie ein Girlsday und ein erneuter Schnupperkurs geplant, weitere Informationen folgen demnächst.Interessierte Kinder und Erwachsene können gerne jederzeit im Aiki-Dojo Sehnde vorbeischauen und ein kostenloses Ju-Jutsu Probetraining mitmachen.Bitte unter folgenden Telefonnummern vorher anmeldenAnmeldungen oder Rückfragen bitte an Thomas Geske Mobil: 0176-21107916oder auf den Anrufbeantworter des Dojo-Telefons (Tel. 05138-708-837).