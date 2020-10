Ju-Jutsu in Sehnde „Eisbären jagen Robben“

26 Kinder und 12 Erwachsene nahmen das Angebot des AIKI-Dojo Sehnde an und probierten 5 Wochen Ju-Jutsu aus.In jeder Trainingseinheit versuchten die beiden Trainer Thomas Geske und Sascha Kantereit den Teilnehmern die Vielfalt des Ju-Jutsus näherzubringen. Und auch der Spaß kam nicht zu kurz.Da jagten bei den Kindern schon mal Eisbären die Robben oder aber ein Rasenmäher jagt die Kinder über die Matte. Letzteres entwickelte sich schnell zum Lieblingsspiel der Kinder.Neben den ersten Techniken für das Gelbgurtprogramm wie Bewegungslehre, Falltechniken, Blöcke und Abwehrtechniken wurde auch der Wettkampfbereich das Ju-Jutsu Fighting gezeigt.Tabea Geske zeigte, obwohl selbst erst 10 Jahre alt aber schon 5 Jahre Kampfsport und Wettkampf Erfahrung worauf es beim Ju-Jutsu Fighting ankommt.Worauf beide Trainer von Anfang an viel Wert legten war die Körperspannung immer wieder haben sie erklärt, warum das so wichtig ist. Die Erfahrung was passiert mit oder ohne Körperspannung konnte jeder in verschiedenen Spielen ausprobieren, dadurch merkten die Kinder schnell was es heißt eine gute Körperspannung zu haben.In der letzten Trainingseinheit gab es ein Ausflug in das Aikido, was ein Bestandteil vom Ju-Jutsu ist. Auch hier wurde die Fallschule, Würfe und Hebel gezeigt.Spartenleiter und Trainer Thomas Geske zeigt sich mehr als zufrieden: Wir können nicht viel falsch gemacht haben von 26 Kindern haben sich bis jetzt 15 in den Verein angemeldet und wollen Ju-Jutsu weitermachen.Trainer Sascha Kantereit fügt hinzu, das hat richtig viel Spaß gemacht mit den Kids alle waren hoch motiviert.12 Erwachsene Frauen und Männer machte sich auf um Ju-Jutsu zu testen. Quer durch alle Altersgruppen von 18 bis 65 Jahre ohne Erfahrung im Kampfsport war alles vertreten. Auch hier ging es quer durch das Ju-Jutsu der einzige Unterschied gegenüber den Kindern hier wurde auch mit Waffen (Stöcker und Messer) trainiert.In der letzten Einheit wurde ein Ausflug ins Aikido und ins Arnis Kombatan gemacht. Beim Aikido sind es überwiegend defensiven Techniken, bestehen hauptsächlich aus Würfen und Gelenkhebeln. Arnis Kombatan ist ein philippinischer Stockkampf. Es werden sowohl waffenlose Techniken (Mano Mano) als auch der Umgang mit verschiedenen Waffen (Modern Arnis) gelehrt. Beides kann man ohne Mehrkosten im Verein nutzen. Auch bei den Erwachsenen sind schon 9 den Verein beigetreten.Interessierte Kinder und Erwachsene können gerne Jederzeit im Aiki-Dojo Sehnde vorbeischauen und ein kostenloses Ju-Jutsu Probetraining mitmachen.Bitte unter folgenden Telefonnummern vorher anmelden.Anmeldungen oder Rückfragen bitte an Thomas Geske Mobil: 0176-21107916 oder auf den Anrufbeantworter des Dojo-Telefons (Tel. 05138-708-837).