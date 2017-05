Heimspiel der Baseballmannschaft Sehnde Devils gegen Braunschweig Spot Up 89ers

Die Sehnde Devils, aus der Baseballsparte des SUS Sehnde bestreiten ihr viertes Saison- und ihr zweites Heimspiel.

Gespielt wird gegen die Braunschweig Spot Up 89ers. Momentan sind die Devils noch Tabellenführer in der Landesliga Süd 2.

Ob sie diesen Samstag einen weiteren Sieg verbuchen können, erfahrt ihr vor Ort.

Also kommt vorbei! :-)