Gesundheitssport Rudern – macht fit und Spaß

Sehnde : RGF |

Der traditionsreiche Wassersport fördert Kraft und Ausdauer und trainiert außerdem Herz, Kreislauf und Koordination. Bei kaum einer anderen Sportart werden nahezu alle Muskeln und das Gleichgewichtsorgan so gefordert wie beim Rudern. Weil sich der Rudersport durch ein äußerst geringes Verletzungsrisiko auszeichnet, ist er für fast jedes Alter geeignet. Ein weiterer Reiz liegt in der Vielfalt des Sportgeräts: Ob im Einer, Doppelzweier, Vierer oder Achter – die verschiedenen Bootsklassen bieten Abwechslung und verleihen dem Training einen individuellen Charakter.



Der Anfängerkurs für Erwachsene findet am Wochenende 24.05. – 26.05.2019 statt. Er umfasst zunächst 4 Rudereinheiten und startet am Freitag 24.05. um 16 Uhr auf dem Gelände des Rudervereins für das Große Freie e.V. in der Friedrich-Ebert-Straße 21. Am 25.05. ist der Kurs ganztägig und am Sonntag 26.05. findet um 10 Uhr eine Ausfahrt in gemischten Booten statt.



Die pauschale Kursgebühr beträgt 50 € und ist im Voraus zu zahlen. In diesem Betrag sind die Grundausbildung im Rudern, die Getränke und das Mittagessen am Samstag enthalten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Kurse sind zwar vom Deutschen Ruderverband (DRV) als Gesundheitskurse zertifiziert, aber leider nicht von den gesetzlichen Krankenkassen.



Eine Anmeldung erfolgt per E-Mail an sportleitung@rudern-rgf.de. Zeitgleich ist die Teilnahmebegühr auf das Konto des RGFs zu überweisen. Die genauen Infos gibt es auch unter www.rudern-rgf.de