Ergo-Cup des DRC Hannover

Am 20.01. machten sich 9 Sportler auf den Weg zum Zentrum für Hochleistungssport in Hannover. An diesem Tag stand der Ergo Cup auf dem Plan.

Den Anfang machte Jule May bei den 13 jährigen Mädchen. In ihrem ersten Ergorennen konnte sie einen 3. Platz errudern. Finja Kotter startete bei den 12 jährigen Mädchen über 500 Meter und konnte ihre Konkurrenz hinter sich lassen. Die kürzeste Strecke mit nur 300 Metern musste Noah Klopp bewältigen und schaffte es auf den 4. Platz.

Marie Knittler erruderte in ihrem ersten Junioren Jahr über 1000 m den Sieg.

Michael Kaufhold konnte sich in einem starken Rennen den 4. Platz über 2000 m sichern.

1500 m hatten Jonas und Timon Vierke zu bewältigen. Jonas konnte in seiner Abteilung den 3. Platz errudern. Sein Bruder Timon fuhr bei den Leichtgewichten auf einen starken 6. Platz. Über 2000 m lieferte sich Ronja Kampmann bei den A-Juniorinnen ein spannendes Rennen und errang so den 2.Platz. Als letzter RGFler startete Nils Fröhling bei den A-Junioren. Nils mussten sich bei national erfolgreicher Konkurrenz mit dem 10. Platz begnügen. Betreut wurden die Kinder von Christian Schulze und die Junioren von Uta und Rüdiger Halupczok und Robin Ohse.

