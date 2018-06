Elfsteden Roeimarathon

Gig - Doppel - Zweiern mit Steuermann mit max. 100 Booten. Die Regatta wird am Freitagabend um 20 Uhr gestartet und die Boote fahren in die Abenddämmerung hinein. Für die Nachtfahrt sind die Boote mit Positionslichtern ausgestattet. Eine große Herausforderung stellt das navigieren auf der richtigen Route dar. Außerdem muss auf die zum Teil sehr schmalen und niedrigen Brücken geachtet werden.Die Anreise erfolgte bereits am Donnerstag, am Freitag wurde das Boot auf die Regatta und die strengen Vorgaben an die Ausstattung des Bootes vorbereitet und präpariert. Und dann ging es um 20 Uhr endlich los. Aufgrund der Anspannung während der gesamten Regatta kam kaum die Müdigkeit durch. Es musste gerudert und mit dem Auto parallel von einer Wechelstelle zur anderen gefahren werden. Das Team Labskaus in dem Silke und Michael Kardinal neben Ruderern aus anderen Vereinen die Regatta fuhren schafften es in 20 Stunden und 14 Minuten auf dem Platz 20 von 95 gestarteten Booten.Stolz, glücklich aber auch geschafft erreichten Sie das Ziel und nach einer kräftigen Stärkung gewann die Müdigkeit dann doch die Oberhand. Am Sonntag traten alle ausgeschlafen die Heimreise an.