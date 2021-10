Einstieg in die Philippinische Kampfkünste FMA

Sehnde : Aiki-Dojo Sehnde |

Am 2. November 2021 und an den folgenden Dienstagen im November, findet im Aiki Dojo Sehnde in der Zeit von 18:00 -19:30 Uhr ein neuer Einsteigerkurs in der philippinischen Kampfkunst ARNIS KOMBATAN statt.



Dieser Kurs richtet sich an alle Interessierten ab 14 Jahren, die einen Einblick in eine außergewöhnliche Kampfkunst erhalten möchten. Für Kampfsportler aus anderen Kampfsportarten bietet sich das FMA sehr gut zur Erweiterung und Nutzung der vorhandenen Fähigkeiten an.Die Filipin Martial Arts FMA sind unter den Namen Arnis, Kali und Eskrima bekannt. Diese Namen stehen für eine hauptsächlich bewaffnete Kampfkunst aus Südostasien, welche sich mit unterschiedlichen Waffenarten, aber auch dem unbewaffneten Kampf beschäftigt. Das Arnis Kombatan wird somit zu einer realitätsnahen Selbstverteidigung.Im eigenen Dojo werden zunächst mit einem oder zwei Rattanstöcken dem Anfänger die technischen Grundbegriffe verdeutlicht. Beherrscht er diese im fortgeschrittenen Stadium, werden die erlernten Techniken mit anderen Gegenständen und Waffen umgesetzt. Wir trainieren waffenlos und auch den Einsatz alltäglicher Gegenstände wie Regenschirm, Flasche etc. in realistischen Situationen. Die konsequente Umsetzung von Techniken auf Alltagsgegenstände, ist ein Umstand, der gerade schwächeren Personen z. B Frauen und Senioren im Falle einer notwendigen Gegenwehr eine hohe Erfolgs-Chance garantiert.Anmeldungen bei Heike Pohl M 0157.37427786und Dojo (Trainingshalle) Telefon 05138-708837 (Anrufbeantworter)