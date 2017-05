Einmal 95 km quer durch Schleswig-Holstein - MTV Rethmar-Läufer beim "Lauf zwischen den Meeren".

Weit über 800 Staffeln, bestehend aus bis zu zehn Athletinnen und Athleten, laufen gemeinsam. Das wichtigste Utensil ist bei diesem Lauf der Staffelstab, der an den einzelnen Wechselpunkten an den nächsten Läufer übergeben werden muss und der auch die Zeitmessung beinhaltet.In den letzten elf Jahren hat sich der „Lauf zwischen den Meeren“ in der Laufszene herumgesprochen. Läuferinnen und Läufer aus ganz Deutschland und vielen weiteren europäischen Ländern kommen in den hohen Norden, um gemeinsam die Strecke quer durch Schleswig-Holstein zu durchlaufen und zu erleben. Der Start ist immer in Husum und wird seit Jahren von vielen Hundert Zuschauern mit lautem Beifall und Anfeuerungsrufen begleitet. Auch an den neun Wechselpunkten in Wittbek, Hollingstedt, Dannewerk, Jagel, Fahrdorf, Fleckeby, Gammelby, Gut Hemmelmark und Waabs finden sich zahlreiche Laufsportbegeisterte ein. Teilweise organisieren viele Vereine der Wechselpunktorte richtige Volksfeste, an denen die einzelnen Staffeln begeistert empfangen und der Folgeläufer auf seine Laufstrecke geschickt wird. Kurz vor dem Zieleinlauf am Strand in Damp finden die Staffeln dann wieder zusammen und laufen gemeinsam unter dem tosendem Beifall der vielen Zuschauer durch den großen gelben Zielbogen.In diesem Jahr erneut mit dabei auch eine Mannschaft der Läufer des MTV Rethmar. Drei Läuferinnen (Marliese Heller, Carmen Pollack und Annett Crohn) und fünf Läufer (Andreas Sennholz, Michael Jäkel, Gerold Reemts, Dr. Marco Trips und Peter Lieser) des MTV Rethmar machten sich am Freitag Vormittag auf ins Ostseebad Damp. Dort angekommen wurde erst einmal die Hotelzimmer bezogen, bevor an der Ausgabestelle im Festzelt am Strand die Laufunterlagen empfangen wurden. Am frühen Samstagmorgen ging es für den Startläufer mit dem Bus zum Start nach Husum. Und um genau 09:00 Uhr viel dort, bei herrlichen Sommerwetter, der Startschuss. In der Zwischenzeit war auch noch unsere junge Mitläuferin Julia Moltmann aus Munster in der Lüneburger Heide in Damp eingetroffen, die unser MTV-Team in diesem Jahr unterstützte. Im Halbstundenabstand fuhren jetzt die weiteren Busse zu den einzelnen Wechselpunkten. Nun ging es für die einzelnen Staffelläufer, durch die leicht hügelige Norddeutsch Landschaft. Und nach 9:24:55 Stunden war für die MTV Rethmar-Läufer das Ziel auf Platz 702 erreicht. Mit dieser Laufzeit lagen wir gerade einmal knapp drei Minuten über der Laufzeit vom Vorjahr. Etwa 300 m vor dem Zielbogen hatten sich die bereits fertigen Läuferinnen und Läufer des MTV versammelt, um gemeinsam mit dem MTV-Schlussläufer Andreas Sennholz, als Mannschaft, unter großem Jubel von hunderten von Zuschauern, den Zielbogen zu durchlaufen. Am Abend fand dann im großen Festzelt direkt am Strand die Siegerehrung und anschließend die große Laufparty statt, die bis in den frühen Sonntagmorgen dauerte.Bei der Rückfahrt am Sonntag Mittag waren sich alle MTV-er einig:“Der Lauf zwischen den Meeren“ - das ist ein einzigartiges Lauf-Event !!