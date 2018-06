Dreifacher Landessieg für RGF

Die Ergebnisse auf der Langstrecke am Samstag über 3000m waren sehr gut und mit dem ersten Platz und damit Landessieg im Mädchenzweier für Finja Kotter und Jule May gleichzeitig die Qualifikation für den Bundeswettbewerb in München.Finja und Jule konnten sich in einem packenden Rennen mit Fotofinish auch auf der Kurzstrecke über 1000m am Sonntag mit einem Landessieg belohnen. Bereits mit dem Sieg am Samstag hatten die beiden ihre Tickets für den BW gebucht und werden somit in zwei Wochen mit Kindertrainer Christian Schulze und Klara Leibold nach München reisen und dort den RGF auf Bundesebene vertreten.Am Sonntag fand parallel die Schülerregatta statt, auf der der RGF im Kinder- und Juniorenbereich auf 300m, 500m oder 1000m und auch im Slalom teilnahm und im vorderen Mittelfeld landete.Am Montag schloss sich noch die Regatta von Jugend trainiert für Olympia (JtfO) an, bei der Jule May und Finja Kotter (Jhg. 05 und 06) für das Gymnasium Lehrte starteten und als zweitjüngstes Team im Fünf-Boote-Feld am Ende einen souveränen Start-Ziel-Sieg einfuhren.