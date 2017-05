Dann ist der Spaß vorbei! - Seminar zum Thema Sicherheitstipps und Selbstverteidigung für Frauen

Der Regionssportbund Hannover bietet vom 9. bis 10. Juni 2017 ein Angebot mit „Sicherheitstipps und Selbstverteidigung für Frauen“ in Sehnde an.

In dem zweitägigen Seminar lernen die Teilnehmerinnen die rechtlichen Grundlagen von Notwehr sowie die Selbstverteidigungstechniken und den Einsatz von Alltagsgegenständen für die Selbstverteidigung. Beginn ist am Freitag um 15:00 Uhr. In der Teilnahmegebühr von 40,- € sind, neben dem Programm, Getränke sowie ein Mittagssnack am Samstag enthalten.Anmeldung über das BildungSportal des LandesSportbund Niedersachsen:Für Rückfragen steht Sportreferent Felix Decker zur Verfügung unter 0511 800 79 78-41 oder decker@rsbhannvoer.de Hinweis: Die Veranstaltung wird gefördert aus Mitteln der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen.