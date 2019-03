Anrudern 2019

Sehnde : RGF |

Am 31.03.2019 um 15 Uhr findet am Clubhaus Friedrich Ebert Straße in Sehnde das diesjährige Anrudern statt. Für die Mitglieder des RGF beginnt hiermit offiziell die neue Rudersaison. Eröffnet wird die Veranstaltung durch die Vorsitzende des RGF mit offiziellen Grußworten. Ein besonderer Tagesordnungspunkt ist die offizielle Einweihung der Steganlage.

Wie in jedem Jahr werden die Fahrtenabzeichen feierlich verliehen und danach kann in gemütlicher Atmosphäre bei hoffentlich strahlendem Sonnenschein ein schöner Nachmittag verbracht werden.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.