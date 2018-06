Sehnde : Sportgelände |

7. Kanal-Lauf beim MTV Rethmar



Am Sonntag, 24. Juni 2018, ist es wieder soweit: Nach den großen Erfolgen in den letzten sechs Jahren wird auch 2018 wieder der Kanal-Lauf in Rethmar stattfinden, der nunmehr " 7. Kanal-Lauf “. Der Veranstaltungsort ist wiederum das Vereinsgelände des MTV Rethmar an der Seufzerallee 7 in Rethmar.



Dieses Jahr werden wieder folgende Laufstrecken angeboten:

11.00 Uhr: Start Bambini-Lauf über ca. 400 Meter – Teilnehmen können alle Kinder ab Geburtsjahrgang 2013 und jünger. Der Bambini-Lauf ist für alle Kinder kostenlos, jedes Kind erhält eine Medaille und eine Urkunde mit Zeit- und Platzierungsangabe.

11.10 Uhr: Start des Hauptlaufes über 10 Kilometer, bei dem alle interessierten Läufer und Läuferinnen starten können.

11.30 Uhr: Start des Kinderlaufs über 1,5 Kilometer – Hier können alle Kinder der Jahrgänge 2005 bis 2012 in vier Altersklassen (2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011–2012) starten. Alle Kinder erhalten eine Medaille und eine Urkunde mit Zeit- und Platzierungsangabe.

12.15 Uhr: Start Mittelstrecke über 6,4 Kilometer für alle Läufer offen

12.55 Uhr: Start Jedermannlauf über 3,3 Kilometer – auch für Hobby-Läufer bestens geeignet.

13.00 Uhr: Start Walker/Nordic Walker 3,3 Kilometer – für alle „Geher“ offen.



Alle Läufer und Walker/Nordic-Walker bekommen eine Urkunde, die vor Ort erhältlich ist, oder später über das Internet ausgedruckt werden kann. Die Anmeldung für den „7. Kanal-Lauf“ ist möglich übers Internet " www.laufchip.de " oder über die homepage des MTV Rethmar " www.mtv-rethmar.de ", die Seiten sind bereits jetzt geöffnet. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Lauf-Flyer des MTV, der ebenfallsüber die homepage des MTV Rethmar einzusehen ist.

Außerdem gibt es wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm, unter anderem mit Hüpfburg, Kinderschminken und großem Kuchenbuffet.