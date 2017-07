6. Kanal-Lauf des MTV Rethmar – Das Orga-Team sagt Danke !!!

Leider hatte der Wettergott in diesem Jahr nicht ganz mitgespielt, denn immer wieder fielen Regentropfen vom grauen Himmel. Aber die Organisatoren waren dennoch überrascht, dass sich trotz des „bescheidenen“ Wetters, dennoch so viele Läuferinnen und Läufer, Besucher und Interessierte auf den Weg nach Rethmar gemacht hatten, denn das Vereinsgelände des MTV Rethmar war letztendlich prall gefüllt. Auch die hohe Anzahl an Nachmeldungen war bei diesen Wetterbedingungen mehr als erfreulich.Liebe Besucher, liebe Sponsoren, liebe Helferinnen und Helfer, liebe Küchenbäcker und liebe Läuferinnen und Läufer, liebe Pressevertreter des 6. Kanal-Lauf des MTV Rethmar am 25.06.2017,diese Sportveranstaltung wie der Kanal-Lauf des MTV Rethmar darf, ohne Frage, als Großveranstaltung in der Stadt Sehnde bezeichnet werden. Viele Läuferinnen, Läufer und Gäste kommen mittlerweile nicht nur aus dem nahen Einzugbereich zu diesem Event und wollen versorgt werden und sich wohlfühlen. Jedes Jahr aufs Neue gelingt uns dieses – dank EUCH !Wir möchten uns deshalb besonders bei den Helferinnen und Helfern, sowie allen anderen Beteiligten bedanken, die dafür sorgen, dass ein Lauf - wie der Kanal-Lauf - so ein Erfolg geworden ist.Wir bedanken uns bei:Den Helferinnen und Helfern:Über 50 Helferinnen und Helfer organisieren eine Laufveranstaltung, die es in Sehnde in solch einem Ausmaß nur einmal im Jahr gibt. Hierbei gibt es nicht nur die Personen, die Sie als Außenstehende sehen, sondern auch die allgemeine Organisation, die vielen fleißigen Kuchenbäcker, die Zeitnahme, die Anmeldung, die Streckenposten und jede Menge mehr, die sich engagieren.Wir sagen DANKESCHÖN !Unserem „Zeitmesser“:Unsere Veranstaltung wird seit dem 1. Kanal-Lauf professionell von dem Zeitnehmer Uwe Ziss aus Itzum betreut. Ohne größere Zwischenfälle lief die Zusammenarbeit in all den Jahren stets zuverlässig.Dafür sagen wir Danke !Den Sponsoren:Viele Sponsoren spenden uns Geld, Sachpreise und Gutscheine. Ohne die Hilfe von diesen Firmen und Betrieben würden wir den Kanal-Lauf nur bedingt durchführen können. Wer, besonders bei den Siegerehrungen des Bambini- und der Kinderläufe die vielen strahlenden Kinderaugen sieht, weiß, wovon wir sprechen. Wir bedanken uns recht herzlich für Alles.Den Streckenposten:Unsere Streckenposten auf den verschiedenen Laufstrecken haben wieder hervorragende Arbeit geleistet. Ein besonderer Dank geht dabei an „Kalle“, „Nicki“ und Günther, die schon seit dem 1. Kanal-Lauf ununterbrochen dabei sind. Vielen Dank an Euch !!Die Anmeldung:Auch an Euch vielen Dank ! Insbesondere an „Kalle“ aus Celle und Susanne, die ebenfalls von Anfang an diese Aufgabe übernehmen.Die Kinderbetreuung:Ein ganz großes Dankeschön auch wieder an Ingrid & Anneliese, die wieder viele Kinder zum Strahlen brachten.Desweitern ein Lob an:Die Läuferinnen und Läufer, Gäste und Zuschauer:Was wäre eine Volkslaufveranstaltung ohne Läufer? Wie wäre ein Lauf ohne Publikum?Trotz des in diesem Jahr etwas verregnetem Veranstaltungssonntags war das Sportgelände des MTV Rethmar am Mittellandkanal wieder prall gefüllt. Wir sind mächtig stolz!Wir bedanken uns für Euer Vertrauen in uns und unsere Organisation.Vielen Dank !Nicht zu vergessen:Die Sanitäter des DRK:Die Sicherheit unserer Gäste liegt uns am Herzen. Deshalb steht während unserer Veranstaltung in jedem Jahr ein Rettungswagen mit 2 Sanitätern zur Verfügung. Bisher sind wir von größeren Zwischenfällen verschont geblieben. Dennoch hatten wir im letzten Jahr ein kleines Vorkommnis, bei dem die anwesenden Sanitäter ihr professionelles Können gezeigt hatten. Daher halten wir weiterhin die Anwesenheit der Sanitäter für erforderlich und möchten auf diesem Wege auch diesen ein großes Dankeschön aussprechen.Die PresseOhne Berichterstattung in der lokalen Presse kommen auch wir nicht aus.Vielen Dank für Berichte jeglicher Art!Und weil es so schön ist, nochmals: DANKESCHÖN - Wir würden uns freuen, wenn Ihr auch im nächsten Jahr wieder dabei seid!Das Orga-Team Kanal-Lauf des MTV Rethmar