Ich habe mal wieder Gelee gekocht: Hollunderblütengelee !

viele Blüten hat. Durch die viele Sonne zur Zeit sind sie alle aufgeblüht. Es sieht sehr schön aus und muß auch genutzt werden. Früher bin ich immer mit dem Hund durch die Gegendgelaufen, habe gesucht, in einen Eimer gepflückt und nach Hause transportiert !!Nun brauche ich das nicht mehr, nun ist es einfacher !Ich habe 10 Blüten abgepflückt, gewaschen, abgepipsert, in einer Schale mit Wasser bedeckt, 3/4 l Obstsaft, Zitronensaft und kleine Ingwerstückchen hinzugetan, über Nacht stehen gelassen, am nächsten Tag durch ein feines Sieb ablaufen lassen, Flüssigkeit abgemessenund mit Geliermittel 2:1 4 Minuten gekocht, in Gläser gefüllt, fest zugeschraubt, und dasGelee war fertig !!! Es ergab 7 Gläser verschiedener Größe, schmeckt wie immer sehr gutund wird vielseitig verwendet !