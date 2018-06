ihrer reichen Blütenpracht und der Vielfalt ihrer Formen und Farben. Keine andere Blume derWelt wird in so großer Zahl gezogen und verkauft.Ihr Verwendungszweck ist in 5 Gruppen untergliedert: "Gartenrosen", "Beetrosen", "Kletterrosen", "Strauchrosen" und "Zwergrosen". Schön sind sie alle, duften tun allerdings nicht alle !