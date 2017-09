Wir haben einen neuen Liebling.

Natürlich haben wir uns auch die tägliche Flugschau angesehen, die immer ein besonderes Highlight des Besuches ist. Hier haben wir viele bekannte Flieger aus den letzten Besuchen wieder getroffen und mit mehr oder weniger Erfolg versucht, die schnellen Gefiederten auf den Sensor zu bannen.Nach dem Ende der Flugshow sind Reinhold und ich noch eine Weile am "Flugplatz" verblieben, um die mitgebrachten Stullen zu verzehren.Nach unserer kleinen Mahlzeit waren wir die einzigen noch verbliebenen Besucher auf dem Gelände und wollten uns gerade weiter auf den Weg machen, als zu unserer Überraschung eine Falknerin auftauchte, die etwas sehr Kleines auf dem Handschuh mit sich trug. Beim Näherkommen vermuteten wir einen Sperlingskauz, der sich nach Mitteilung der Falknerin jedoch als Steinkauz entpuppte. Sie wollte mit dem Winzling (ca. 20 cm groß) ein paar Trainingseinheiten absolvieren.Der kleine Kauz hatte es uns schon vom optischen Erscheinungsbild angetan. Der war einfach niedlich. Er hüpfte ständig auf und ab und die Aufregung war ihm förmlich anzusehen.Nach einigen erfolgreich absolvierten Übungen macht der Kleine noch einen Ausflug in die Wiese und fühlte sich dort augenscheinlich sehr wohl.Beim Betrachten meiner Schnappschüsse könnt ihr vielleicht nachvollziehen, dass wir dieses Käuzlein aus der Familie der "Eigentlichen Eulen" (Strigidae) in unser Herz geschlossen haben.