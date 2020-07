Sie blüht jetzt schon mit vielen Blüten : die Kapuzinerkresse (Tropaeolum majus)

einlegen kann.Ich lege im Frühjahr immer Kapseln aus und benutze die Pflanzenblätter und Blüten immerals Essbeilage. Die ganze Pflanze schmeckt kresseartig und sehr erfrischend. Außerdementhält sie viel Vitamin C. Sie regt den Appetit an und lindert den Hustenreiz.Sie sieht sehr schön aus und hält sich auch sehr lange in der Vase. Tolle Pflanze !!!