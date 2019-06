Na, was ist das ?

Da sie über einen Meter groß wurde, mußte ich mich schon mit ihr beschäftigen !Zuerst fielen mir die glänzenden zackigen Blätter auf und eine Menge kleiner Bällchen in derMitte der Pflanze. Ich kannte sie nicht, mußte also suchen und fand sie auch im Naturführer.Sie gehört zur Familie der Korbblütler, blüht im Juni bis Oktober, ist einjährig, und alles isteßbar ! Früher wurde sie als Heilpflanze benutzt. Die gelben Blüten öffnen sich nur in der Sonne. Ich habe die frischen grünen Blätter gegessen- sie pieksten noch nicht !