Koldinger Teiche vormittags und zur blauen Stunde

Der See erwacht, er hebt die Lideraus nebelfeuchtem Morgendunst.Zum Spiegel glättet er sich wieder,verdoppelt hier der Schöpfung Kunst,gestattet sich die Pracht zu borgen.Man ahnt, der Tag wird schön sich zeigen,das Wolkenband wirkt schleierzart.Die schwarze Drossel in den Zweigenbekundet ihre Gegenwartmit Flötengrüßen an den Morgen.Der See erwacht, sein kurzes Gähnenvertreibt das Ungewisse letzter Nacht.Der Tautropf gleicht den Kugeltränen,die fließen, wenn das Auge lachtund nicht dem Wangenfeucht der Sorgen.