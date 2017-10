Anzeige

In den Urlaub über die Deutsche Alpenstraße

Die Deutsche Alpenstraße – ein Autokino der Extraklasse! Herzlich willkommen zu einer 450 km kurvenreichen Panoramatour durch die grandiose Bergkulisse Südbayerns von Lindau am Bodensee bis nach Berchtesgaden am Königssee. Wer die Route mit Genuss abfährt, erradelt oder erwandert, erlebt eine Art „Best Of“.





Die Bayerischen Berge sind dort am prächtigsten, wo sie am meisten von Bayern zeigen, wo sich lustige Musikanten tummeln, Maßkrüge auf den Stammtischen stehen und Brauchtum noch gelebt wird - und da lässt es sich auch richtig prima Autofahren. Wenn sich dann rundum packende Aussichten dazugesellen, gepaart mit dem Gefühl, als müsse man lediglich nur in die Luft springen, um die andere Seite des Alpenkamms zu sehen, dann befindet man sich auf der Deutschen Alpenstraße, mitten im Festsaal der Alpen.



Wie aus der Schokoladenwerbung



Über 20 kristallklare Bergseen, stolze Burgen, märchenhafte Schlösser, über 60 Kurorte, Schluchten, Täler, viele hundert Berggipfel und sonnendurchflutete Almen, wo Senner den köstlichen Bergkäse herstellen, gehören zu den Begleitern der Strecke. Sie lädt auch zum Genuss kulinarischer Höhenflüge in uriger Hüttenatmosphäre, geselligen Biergärten oder gemütlichen Seecafés. Aber auch zu Aktivitäten wie Rafting, Wassersport jeglicher Art, Gleitschirmfliegen, Radsport, Wandern, Klettern oder zum Wintersport in den zahlreichen Skigebieten.

