Haubentauchernachwuchs am Annateich ist geschlüpft

Vorgestern nun hatte ich endlich die Zeit gefunden, mich nach dem Stand der Dinge zu erkundigen.Beim "Nest" angekommen musste ich feststellen, dass da gar kein Nest mehr war. Lediglich ein winziges Hügelchen der ehemals imposanten Nestarchitektur war noch vorhanden.Wo aber waren die Vogeleltern samt Nachwuchs abgeblieben ? Meine Suche war lange Zeit erfolglos. Es machte sich Frust breit. Die Lösung meines Problems erschien in Form eines Herrn, der auf Grund seines umfangreichen Fotoequipments nebst großer Telebrennweite unschwer als Vogelfotograf zu erkennen war. Er teilte mir auf meine Anfrage hin mit, dass die Haubentaucher ganz am Ende des riesigen Teiches zu finden seien.Der angegebenen Richtung folgend hatte ich schließlich die Objekte meiner Begierde entdeckt. Sie waren aber so weit entfernt, dass ich sie mit bloßem Auge kaum ausmachen konnte. Erst ein Blick durch mein großes Tele zeigte mir, dass ich am Ziel meiner Wünsche angekommen war.Auf Grund der großen Entfernung kam sogar meine Endbrennweite (900 mm) an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit, so dass ich noch gezwungen war, die Motive der Originalfotos ein Stück weit herauszuvergrößern. Andernfalls hätte man die zwei Küken kaum erkennen können. Ein Stativ, das mir die Arbeit sehr erleichtert hätte, hatte ich nicht dabei. So viel zur Technik.Es war wunderschön anzusehen, wie die gestreiften Küken - eingekuschelt auf dem Rücken der Mama - das Gewässer "durchfuhren". Ich konnte sogar beobachten, wie der Altvogel samt Nachwuchs im Rückengefieder auf Tauchfahrt ging und die Kleinen - immer noch im Gefieder der Mutter - unversehrt wieder auftauchten.Vielleicht könnt ihr meine Freude über das geglückte Brutgeschäft etwas nachempfinden.